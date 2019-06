C3 PureTech Flex: o compacto economicamente correto

Aliando economia e desempenho

O Citroën C3 entrou na era do downsizing e passou a combinar seus atributos de compacto premium com o novo motor PureTech, atestado como o mais econômico do mercado nacional pelo INMETRO.

O motor flex, com 1,2 litro e três cilindros, torna o C3 ainda mais adequado para uso nas grandes cidades, mantendo os atributos de desempenho e conforto que consagraram o C3 ao longo de sua trajetória no mercado nacional. O motor PureTech 1.2l FLEX substitui o motor de 1,5 litro Flex nas versões Origine, Attraction e Tendance, dando sequência à estratégia de downsizing (que prevê motores menores e mais eficientes) iniciada com sucesso no sedã C4 Lounge. Visualmente, a única alteração no Citroën C3 com o novo motor é a aplicação do monograma “PURETECH” na tampa traseira, abaixo da lanterna esquerda.



Beneficiado por tecnologias de última geração – como o sistema de partida a frio com aquecimento no injetor (elimina o “tanquinho”), duplo comando de válvulas variável, sistema de arrefecimento Split Cooling, bomba de óleo variável, coletor de escapamento integrado ao cabeçote, entre outros -, o novo motor PureTech 1,2l Flex tem o melhor nível de consumo entre os motores existentes no mercado.

Em comparação com o motor anterior, o PureTech proporciona uma redução de consumo de combustível de até 32% em trânsito urbano, permitindo ao modeloaté 16,6 km/l na estrada e a classificação “AAA” no programa “Etiqueta Nacional de Conservação de Energia”, do INMETRO.

Com o novo motor, o C3 também ganha em agilidade no trânsito urbano, graças à sua ampla disponibilidade de torque – 127 Nm a 2.750 rpm – e potência – 90 cv a 5.750 rpm. Um modelo que conquista pela economia no dia a dia urbano, mas que surpreende pelo comportamento dinâmico e desempenho na estrada.



Por se tratar de um motor que alia bom desempenho e baixo consumo em iguais proporções, o PureTech 1,2 litro 3 cilindros FLEX proporciona maior agilidade no tráfego urbano e prazer ao dirigir ao modelo.

No Citroën C3 PureTech, os índices de consumo urbano ficaram em 10,6 km/l e 14,8 km/l (para etanol e gasolina, respectivamente) e os de consumo em estrada em 11,3 km/l e 16,6 (na mesma ordem). Associado ao câmbio manual de cinco marchas, o C3 PureTech 1.2l Flex também ganhou agilidade no trânsito urbano em relação à versão anterior, graças à disponibilidade do torque (de 127 Nm com álcool e 120 Nm com gasolina) em baixas rotações (abaixo de 3.000 rpm). Já a potência, de 90 cv com etanol e 84 cv com gasolina, se situa em um patamar onde se encontram motorizações de maior cilindrada.

Estilo e conforto

O estilo moderno e dinâmico tornou o C3 um dos modelos mais bem sucedidos do mercado brasileiro. Na dianteira, a sensação de robustez é estimulada pelos para-choques largos, associados a uma grade pronunciada, na qual se destaca o “chevron”, e ao capô de linhas fortes e vincadas.

Abaixo dos faróis, as lanternas diurnas de LED transmitem personalidade e sofisticação próprias de segmentos superiores. O para-choque foi desenvolvido integralmente no Brasil e os vincos, acentuados, para melhor refletir a luminosidade do Brasil.



Visto de lado, o Citroën C3 exibe formas fluidas que confirmam uma excelente penetração aerodinâmica. A traseira é marcada por lanternas em formato de bumerangue invertido, que dão uma sensação de maior largura ao carro, contribuindo para o aspecto geral de robustez.

A opção do para-brisa Zenith torna o C3 um compacto único no mercado. Um desenvolvimento técnico apurado permitiu a expansão do comprimento do para-brisa de 990 mm para 1.350 mm, o que possibilitou inédito ângulo de visão de 80°.

Como uma bolha de vidro, o para-brisa Zenith permite ao motorista e ao passageiro uma percepção diferenciada do meio ambiente, proporcionando uma experiência sensorial única. Proeza tecnológica, que oferece verdadeira visão em alta definição, sem limites.



No interior, o Citroën C3 transmite valores como refinamento, elegância, esportividade e qualidade. Os ocupantes desfrutam de porta-objetos e tomadas 12V e USB, que integram o generoso pacote de equipamentos de conveniência e conforto. A grande área envidraçada facilita a entrada de luz natural e amplia a sensação de espaço e comodidade.

Vinculado à função MirrorScreen, o reconhecimento vocal via Smartphone (como S-Voice de Android e Siri da Apple) permite controlar funções do seu Smartphone à distância, sem tirar os olhos da estrada, por meio da simples pressão no botão de reconhecimento vocal localizado na chave de seta.

Possibilita por exemplo:

Realizar chamadas;

Escolher e reproduzir músicas;

Ler e ditar mensagens de texto;

Utilizar mapas para obtenção de itinerário;

Ler notificações;

Encontrar informações no calendário;

Criar lembretes.

Para utilizar essas funções, é necessário possuir um telefone compatível e conectado ao veículo por meio de Bluetooth.