Butanvac começou a ser produzida pelo Instituto Butantan

De acordo com o governo do Estado de São Paulo, o primeiro lote do imunizante terá 1 milhão de doses e usará tecnologia própria já dominada pelo instituto para obtenção do insumo da Butanvac.

A previsão é de que 40 milhões de doses estejam prontas até junho, quando deve ser concluído todo o processo de aprovação e certificação da Anvisa.

O pedido de autorização do Butantan foi feito em 26 de março, e o protocolo de estudo clínico, em 23 de abril. De acordo com a agência, tanto o pedido quanto o protocolo do estudo clínico estavam incompletos e, por isso, não atendiam aos requisitos técnicos para a liberação de testes da vacina em seres humanos.

Na segunda-feira, 26, o Butantan protocolou na Agência Nacional de Vigilância Sanitária o pedido para iniciar os teste clínicos em humanos de fase 1 e 2 do imunizante. Nesta terça, 27, a agência solicitou informações adicionais para avaliar se libera a realização do primeiro estudo com a Butanvac. Até o momento, a vacina foi testada apenas em animais.

O pedido de autorização se refere às fases 1 e 2 de testes da vacina, nas quais serão avaliadas segurança e capacidade de promover resposta imune com 1.800 voluntários. Na fase 3, até 9 mil pessoas irão participar, e a etapa vai estipular a eficácia. O objetivo é encerrar os testes e ter 40 milhões de doses da vacina prontas antes do final de 2021.

Caso seja aprovado e, depois, seja comprovada sua eficácia, a Butanvac será a primeira vacina contra a Covid-19 produzida no país sem que seja necessária a importação de matéria-prima (IFA).