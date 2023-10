Butantan recebe de SP Medalha de Honra e Mérito de Gestão Pública em Saúde

Foto: Governo do Estado de SP

Prêmio “Walter Leser” foi concedido em comemoração

aos 35 anos do SUS durante cerimônia na Sala São Paulo

O Instituto Butantan foi homenageado nesta segunda (16) com a Medalha de Honra e Mérito de Gestão Pública em Saúde “Walter Leser”, honraria concedida pelo governo do Estado de São Paulo a instituições e profissionais de destaque que contribuem para o desenvolvimento da saúde pública brasileira.

A premiação aconteceu durante o evento de aniversário dos 35 anos do Sistema Único de Saúde (SUS), realizado na Sala São Paulo, com apresentação da Orquestra Jovem do Estado. Estiveram presentes o governador do estado, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, entre outras autoridades.

A medalha foi recebida pelo diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás, acompanhado do diretor de Imunobiológicos, Rui Curi, da diretora do Centro de Desenvolvimento Científico, Sandra Coccuzzo, da diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação, Ana Marisa Chudzinski-Tavassi, do diretor do Centro de Desenvolvimento Cultural, Giuseppe Puorto, do superintendente geral da Fundação Butantan, Marcio Lassance, e do diretor de Estratégia Institucional da Fundação, Raul Machado Neto.

“A delegação do Butantan teve a oportunidade de subir ao palco da Sala São Paulo para receber esta importante medalha durante a comemoração dos 35 anos do nosso SUS. É um grande presente para todos os colaboradores do instituto, que vem atuando há 122 anos na promoção de ferramentas para melhorar a saúde da população brasileira”, celebrou Esper.

O prêmio também foi entregue à Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), representada pelo consultor e médico sanitarista Renilson Rehem, e ao Instituto Todos Pela Saúde, representado por especialistas de renome como o oncologista Drauzio Varella e o sanitarista Gonzalo Vecina. Outras 28 personalidades que contribuíram ativamente para a saúde do país também receberam homenagens, entre eles o coordenador do Laboratório Especial de História da Ciência do Butantan, Nelson Ibañez.

“Parabéns ao Instituto Butantan, que tem prestado uma colaboração enorme para São Paulo e para o Brasil em várias áreas do conhecimento, ao Instituto Todos Pela Saúde e à OPAS, e a todos os profissionais que fazem a diferença no dia a dia desse grande sistema, que é um exemplo para o mundo”, declarou Tarcísio de Freitas.

O governador de São Paulo também homenageou os profissionais que trabalharam frente aos desafios da pandemia de Covid-19. “Quando o SUS foi posto à prova em um cenário de estresse, ele respondeu salvando milhões de pessoas, graças à dedicação, talento e coragem de milhares de profissionais.”

O Sistema Único de Saúde é reconhecido como uma das maiores redes públicas de saúde do mundo, com destaque para a sua capilaridade, que permite que o atendimento chegue a todos os cantos do Brasil, oferecendo gratuitamente serviços como consultas, exames, vacinação, procedimentos cirúrgicos e acompanhamento de pacientes com doenças crônicas para toda a população.

O secretário da Saúde do estado de São Paulo, Eleuses Paiva, lembrou que a medalha leva o nome do médico epidemiologista Walter Leser, cuja atuação na secretaria foi marcada por importantes reformas, como a criação da carreira de médico sanitarista, e pelo combate a epidemias, com a instituição de um calendário vacinal e da caderneta de vacinação.

Outros profissionais também receberam medalhas.

Fonte: Governo do Estado de SP