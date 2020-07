Butantan realiza drive-thru de teste PCR para diagnóstico de coronavírus

A testagem acontecerá das 08h às 17h no estacionamento do shopping, onde serão distribuídas senhas para a realização do limite de 200 testes por dia. Será permitida a entrada apenas de carros de passeio. Os participantes preencherão um formulário e terão amostras das narinas e garganta coletadas por uma equipe de técnicos do Butantan para análise no laboratório do próprio Instituto. Após a coleta, os resultados serão enviados em até 72 horas por e-mail.

“Existe uma orientação da Organização Mundial da Saúde para se fazer o maior número de testes possível. E o Butantan vem trabalhando intensamente neste intuito, coordenando a Plataforma de Laboratórios para Diagnóstico de Covid-19 no Estado de São Paulo, realizando ações de testagem em populações vulneráveis, entre outras. Esta que estamos iniciando agora ainda é um piloto, mas visa democratizar o acesso ao teste. Se essa experiência demonstrar sucesso, pretendemos ampliá-la”, afirma o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.

Testagem no Estado de São Paulo

O Instituto Butantan é referência na realização de testes diagnósticos do novo coronavírus no Estado de São Paulo. Desde abril, coordena a Plataforma de Laboratórios para Diagnóstico de COVID-19, responsável pelo processamento de exames PCR da rede pública estadual de saúde, apoiando inclusive outros estados. Também coordena um programa de testagem em populações vulneráveis, como indígenas e comunidades periféricas, por exemplo, além de algumas categorias do funcionalismo público com o objetivo de combater a disseminação do vírus nestes grupos.

Serviço

Quando: de 30 de julho a 03 de agosto de 2020

Horário: das 8h às 17h – até o limite de 200 atendimentos

Local: Estacionamento do Shopping SP Market

Avenida das Nações Unidas, 22540 – Jurubatuba – São Paulo/SP

Gratuito