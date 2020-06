Butantã vai produzir vacina contra o Covid-19 em parceria com a China

Em vídeo, Doria fala em dia histórico. “Hoje é uma data histórica para a ciência no Brasil e em SP. Vamos anunciar que São Paulo vai produzir a vacina contra o coronavírus, através de parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório internacional Sinovac Biotech”, disse

A vacina da Sinovac Biotech, afiliada do estatal Grupo Farmacêutico Nacional da China, sediada em Pequim, já realiza testes em humanos na China.

Conforme publicou o site G1, ela utiliza uma versão do vírus inativado, como ocorre nas vacinas contra a hepatite e a influenza. Esse método reduz os riscos, já que o vírus não conseguirá se duplicar no sistema. “É como se a vacina implantasse uma espécie de memória celular. Assim, quando uma pessoa entra em contato com o Sars-Cov-2, o corpo já está preparado para induzir uma resposta imune”.

Há pelo menos 133 candidatas a vacina contra a Covid-19, sendo 10 delas em fase de testes em humanos. Apesar do avanço, especialistas acreditam que uma vacina eficaz e segura está disponível só em 2021.