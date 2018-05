Busca por combustíveis gerou filas em postos da região

A reportagem do jornal Regional News percorreu por estabelecimentos e registrou enormes filas de carros e motos, além de perceber o aumento de no valor de combustíveis. Além de ter menos gasolina nas bombas, o pouco que ainda restava teve o preço reajustado e, em alguns lugares da cidade e do País, o litro chegou a quase R$ 9,00, durante a madrugada.

Por outro lado, houve dono de estabelecimento que protestou contra a tributação dos combustíveis e vendeu o produto mais barato. O caso ocorreu em Varginha, Minas Gerais. A ação faz parte de um movimento nacional que estimula um dia de vendas sem tributos: no Dia da Liberdade de Impostos.

A situação exigiu paciência dos motoristas e promoveu uma bagunça no trânsito, principalmente nas grandes cidades. Na região, em alguns momentos o tráfego ficou complicado na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, no trecho entre o Vera Tereza e o Serpa.

Até o fechamento desta matéria não existia uma definição sobre acordo entre o Governo Federal e os caminhoneiros.