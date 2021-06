Buracos geram transtornos no Parque 120 em Francisco Morato

A situação demanda atenção quando se tem no local pessoa cadeirante como o caso de Maria Madalena. “Não é fácil enfrentar esta situação. Eu e meus familiares sofremos muito quando temos de sair de casa e passar por essa buraqueira na via. Muito difícil se locomover com a cadeira de rodas com a rua cheia de buracos”, falou.

Condição semelhante enfrenta senhor José que tem um filho deficiente. “Está sofrível para todos que moram aqui. Toda vez que cobramos pelo serviço é uma canseira. Pagamos imposto e merecemos mais atenção”, declarou.

De acordo com os moradores, várias pessoas do bairro já protocolaram pedidos de providências na prefeitura e Câmara Municipal, mas ninguém fez anda até o momento. “Quando aparecem, remendam a rua fica pior. Precisa de um serviço mais caprichado por aqui”, relatou outro cidadão.

A prefeitura de Francisco Morato foi procurada para se manifestar sobre a questão, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.