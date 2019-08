Buracos dominam rua no Parque Montreal

Utilizada por linhas de ônibus que atendem o bairro e, especialmente por moradores, autores da reclamação, a rua está toda esburacada e necessita de manutenção.

A maior preocupação dos cidadãos é quanto a acidentes, uma vez que os veículos ao desviarem das crateras, invadem a faixa contrária oferecendo riscos de batidas e outras situações. “Como a via dá acesso aos prédios que ficam na parte de cima do bairro, ela é muito movimentada. Uma rua que atende linha de ônibus não pode ficar tanto tempo sem reparos e é essa nossa principal reivindicação”, falou Aparecido Gomes.

Por ser uma via com muitas residências, muitos moradores acabam por deixar seus veículos na frente de suas casas. O carro parado, somado ao buraco, sobre pouco espaço de asfalto bom para tráfego. “É um tal de desviar veículos aqui para evitar batidas, que chega a assustar. Mesmo não sendo permitido trafegar em alta velocidade, a situação é complicada, pois a todo momento ônibus sobem e descem a via. Portanto, o reparo ou recapeamento se fazem urgentes”, declarou Rogério Araújo.

Em busca de esclarecimentos, a assessoria de imprensa da prefeitura de Franco da Rocha foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.