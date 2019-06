Buraco em rua oferece perigo na Vila Santista

De acordo com relatos dos cidadãos, faz mais de três meses que essa é a situação no bairro. “Por ficar em via de mão dupla, oferece perigo tanto a quem sobe pela, como para quem desce. Para piorar fica em um cruzamento e os acidentes são inevitáveis”, falou Claudemir Oliveira.

Na segunda-feira, 10, a reportagem do jornal Regional News esteve no local e em apenas cinco minutos foram vários flagrantes de freadas bruscas por parte dos motoristas. “Está realmente perigoso. Por aqui passa vans de escolares e muitos outros veículos e todos os condutores são pegos de surpresa com esse buraco. Até os pedestres se assustam porque como caminham pela via por falta de calçada nesse trecho, também correm riscos”, disse Fernanda Costa.

Para chamar atenção das autoridades, cidadãos postaram vídeos e fotos nas redes sociais. “É uma forma de ver se conseguimos com que concertem esse buraco. Não dá para ficar assim”, relatou outra moradora. Em busca de esclarecimentos, a prefeitura de Franco da Rocha foi procurada, por meio da assessoria de imprensa, mas nenhuma resposta foi encaminhada até o fechamento da edição.