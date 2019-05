Buraco em cruzamento oferece perigo no Jardim dos Reis

A situação que gera incômodo também atrapalha os condutores de ônibus que se viram como dá, fazendo manobras, para concluir a passagem pelo buraco. “Por ser uma via utilizada pela linha de ônibus deveria ser melhor conservada, mas não é isso que acontece. Todos sofrem com esse problema”, relatou Célio Silva.

“É uma situação complicada. Faz tempo que cobramos um posicionamento da prefeitura em reação a essa questão, mas ninguém toma qualquer atitude”, falou Fernanda Costa, sobre o descaso da municipalidade com a situação.

Em busca de esclarecimentos, a prefeitura de Franco da Rocha e a Sabesp, que teve o nome citado pelos cidadãos, foram procurados. A companhia de abastecimento informou que realizou uma vistoria no local, mas que a erosão na via pública e o problema com o sistema de águas pluviais, não são de responsabilidade da Sabesp.

A administração pública, mais uma vez, não encaminhou qualquer manifestação até o fechamento da edição.