BSP oferece curso online e gratuito de literatura

O curso, ministrado pela professora Naiara Costa dos Santos, se baseará na análise e crítica das leituras obrigatórias para a FUVEST 2021. As inscrições tiveram hoje e as vagas são limitadas – pelo link www.bsp.org.br/inscricao.

Naiara Costa dos Santos é professora de Literatura e Escrita Criativa em Cursos Pré-Vestibular com mais de 11 anos de experiência e tem formação em Letras pela Universidade de São Paulo, além de especialização em Cinema e Literatura pela Universidade de Buenos Aires.

Os encontros serão realizados em 26, 28 de maio e 2, 4, 9, 16, 18, 23 e 25 de junho, das 15h às 17h30. O objetivo é preparar os estudantes para resolver as questões que envolvam o conhecimento das obras do maior vestibular do país, a Fuvest.