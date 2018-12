Bruxas e feiticeiros se encontram

Além dos inúmeros estandes que traziam atrativos como pedras mágicas, tarô, símbolos sagrados e livros voltados à energia do corpo humano rolaram palestras com os mais variados assuntos em nove auditórios.

Uma muito interessante foi a do psicólogo Flávio Lopes cujo tema “Defesa Psíquica: Usando Magia para se proteger” atraiu um bom número de expectadores. Lopes deu dicas aos presentes se livrarem de energias negativas produzidas por terceiros, o popular “Olho Gordo” ou “Mal Olhado”.

Com um estande montando logo na entrada da feira a Mãe de Santo Ro Conceição recebia os visitantes com um largo sorriso. Na área há 38 anos, a filha de Nanã, joga búzios, baralho, numerologia, quiromancia e pedras runas. Participando da Mystic Fair pela quinta vez a Mãe de Santo diz que o oraculista lê o que o consulente precisa. “Cada oraculista usa o seu tipo, pode ser baralho, ou búzios. No meu caso é o Ifa. Esta feira é maravilhosa, propensa a ajudar todos abrangendo todas as religiões. É muito importante”, enfatiza.

Perguntada sobre o fato da figura do Oráculo ser como um conselheiro Ro Conceição diz rindo que dá bons conselhos, porém se tiver que puxar a orelha do consulente não titubeia.

Sobre o atual momento do planeta o qual está imerso em violência, numa volatilidade à flor da pele a oraculista afirma ser positivo as pessoas procurarem as artes místicas como uma forma de conforto.

“Traz alento e acalento muito especial. É importante a pessoa procurar, pois ela está aberta a receber a possibilidade de melhoria”, conclui Conceição.

Madrinha da feira desde a segunda edição a apresentadora Nanni Venâncio circulava pela feira atendendo os fãs e tirando fotos. Ela que comanda o programa “A Tarde é Show” há dez anos na Rede Brasil de Televisão fala que desde o início do vespertino abriu espaço para o mundo esotérico. “Sempre abri espaço para tarólogos, astrólogos e videntes como o Pai Valdir de Oya porque as pessoas precisam disso, de apenas uma resposta ou orientação espiritual. Fui convidada pelo Claudinei, organizador da feira, desde o segundo ano, pois somos amigos há muito tempo. E a cada ano cresce mais”, diz Nanni.

Também no aspecto das pessoas procurarem cada vez mais conforto espiritual a apresentadora alega ser constante esse busca. “Sim, constantemente. Aqui neste lugar encontramos todas as energias, de todas as religiões e espiritualidades. Eu acho que o mais importante é a pessoa se sentir bem e a Mystic Fair, que é considerada a maior feira esotérica do mundo, a pessoa não encontra só espiritualidade. Aqui tem de tudo. Pedras, cristais, com energia ou sem energia. É um momento que temos e é maravilhoso”, conclui Nanni Venâncio