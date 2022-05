Bruno Motta garante risadas com humor crítico

Inspirado na montagem americana, que estreou na Broadway em 2010, dirigida por Jerry Seinfeld e protagonizada por Colin Quinn, o show foi adaptado para a realidade brasileira em 2016, por Marcelo Adnet, com direção a cargo de Cláudio Torres Gonzaga.

Com o arrefecimento da pandemia (que permaneça assim) Motta sentiu que as pessoas estão ávidas por comédias e nada melhor que voltar com este espetáculo sucesso de público e crítica.

Também ator e roteirista, o mineiro sabe como conduzir a plateia num ritmo alucinante e humor ácido que garante as gargalhadas. São personagens que percorrem todas as regiões do Brasil apresentando 15 esquetes que vão da pré-história às loucuras das redes sociais. A pandemia não vai ficar de fora.

Aos 41 anos e mais de vinte de carreira, Bruno Motta recebeu inúmeras premiações, entre elas, “Melhor Texto no 20° FESTIC” (2018), “Melhor Comediante Stand Up do Brasil” (2006) e “Prêmio Multishow de Bom Humor” (1998).

Incansável, tem trabalhos na TV, plataformas digitais e teatro. Seja atuando ou roteirizando, o humorista prestou talento em programas como “Furo MTV” (Mtv), “Cilada” (Multishow), “Altas Horas”, “Zorra Total” e “Escolinha do Professor Raimundo” (Rede Globo) , “Show do Tom” (Rede Record) e “Arrumação” (SBT).

Enfim, com toda essa bagagem só podemos esperar muitas risadas em “1 milhão de anos em 1 hora”, conduzidas por este brilhante Bruno Motta.

SERVIÇO

1 MILHÃO DE ANOS EM 1 HORA

Espetáculo com Bruno Motta

Estreia: 4 de junho – 22 horas – Somente aos sábados

Ingresso: R$80,00

TEATRO UOL

Shopping Pátio Higienópolis – Av. Higienópolis, 61

Tel.: (11) 3823-2323 –

Televendas: (11) / 3823 2423 / 3823 2737 / 3823 2323.

Vendas online: www.1milhaodeanos.com.br

Siga o Rnews nas redes sociais