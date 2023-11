Bruno & Marrone no Villa Country

Foto: Divulgação

Bruno & Marrone, uma das duplas de maior sucesso do Brasil, fazem apresentação única no Villa Country no dia onze de novembro. Os sertanejos levam para a tradicional casa da zona oeste paulistana um repertório com muitos sucessos criados ao longo da carreira de quase quarenta anos.

A dupla surgiu em Goiânia, GO, em 1985 e no início se apresentavam nos bares da cidade e também em festas agropecuárias. Foram quase dez anos tocando em casas noturnas o que deu a eles notoriedade em toda a região Centro-Oeste.

O primeiro álbum veio em 1994, trazendo apenas o nome da dupla e teve a produção de Felipe, da dupla com Falcão, com músicas que viraram hits como “Dormi na Praça”, “É Nisso Que Dá” e “Como Ficar sem Você”.

Nestas quase quatro décadas B&M lançaram discos emblemáticos na seara sertaneja, entre eles, “Acorrentado em Você” (1997), “Paixão Demais” (2000), “Inevitável” (2003), “De Volta aos Bares” (2009), “Juras de Amor” (2011), “Ensaio” (2017) e “Exatamente Agora” (2021).

Ao longo da estrada os goianos venderam mais de 10 milhões de cópias, além de receber prêmios importantes, como o Grammy Latino em 2002 na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.

No repertório não devem faltar “Na Conta da Loucura”, “Beijo de Varanda”, “Show de Recaida”, “Surto de Amor”, “Coração de Isca” e “Desbloqueia”.

SERVIÇO

Bruno & Marrone

Dia 11 de novembro – 23h59

Villa Country

Av. Francisco Matarazzo, 774 – Parque da Água Branca – São Paulo

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/27642/ingressos-para-bruno-e-marrone