Bruno Gouveia lança autobiografia

Autor de praticamente todas as canções, Bruno Gouveia fundou o Biquíni em 1985, quando tinha apenas 19 anos, ao lado dos parceiros Álvaro, Miguel e Coelho. De acordo com ele, a ideia de escrever a obra surgiu em 2010. “Já tinha lido diversas biografias de bandas nacionais como “A Vida Até Parece Uma Festa”, dos Titãs, e ficava pensando se um dia alguém faria alguma do Biquíni Cavadão. Não demorou muito para começar a escrever o que vinha à minha mente. Inicialmente apenas para registrar histórias, guardar informações que talvez viessem a ser necessárias para este trabalho. Era pra ser um rascunho”, diz.

Ainda segundo o cantor, tudo mudou a partir de 2011. “A vida havia me virado do avesso e achei importante escrever uma autobiografia. Só que no meu caso, minha vida se misturava com a do BC de tal forma que muitas vezes parecia uma só”, afirma.

O “rascunho” se transformou num livro delicioso, para ler sem tédio. Sacaram? Entre tantas coisas Bruno revela os bastidores do show business e a relação com as gravadoras que nos anos 80 era quase escravocrata. Para saber mais só comprando o livro. Recomendado.