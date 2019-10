Bruno e Marrone no Villa Country

Não há dúvida que os goianos estão num ótimo momento da carreira e 2019 tem sido de trabalho intenso. Para marcar este quarto de século lançaram “Studio Bar Live”, projeto dividido em dois álbuns: o primeiro com sete canções inéditas, releituras de “Dormi Na Praça”, “Por Um Minuto” e “Boate Azul”, e também a participação especial de Jorge e Mateus na canção “Surto de Amor”. Já o segundo contém mais nove músicas inéditas e regravações de “Te Amar Foi Ilusão”, “Dama de Vermelho” e “Inevitável”.

Os números de Bruno e Marrone são formidáveis. Já venderam mais de 10 milhões de cópias, receberam 11 discos de ouro, 8 de platina, 5 de platina duplo e 4 de diamante. Entre as várias premiações destaca-se o Grammy Latino, em 2002, que foi o primeiro DVD de ouro da história da música sertaneja do Brasil, com o disco “Acústico ao Vivo”. Também foram indicados ao Grammy Latino na categoria “Melhor álbum Sertanejo”, em 2003, por “Minha Vida, Minha Música”, em 2007 indicados ao melhor álbum romântico com “Ao Vivo em Goiânia” e mais uma indicação em 2009 ao “Melhor álbum de Música Sertaneja”, por “De Volta aos Bares”.

E por falar em bares o nome do recente trabalho não foi aleatório. Antes de alcançar o sucesso os caras se apresentaram por mais de 10 anos no circuito de bares de Goiânia e região o que torna “Studio Bar Live” ainda mais significativo. Bruno e Marrone é daquelas duplas que atravessam décadas renovando seu público, quer seja pela presença em grandes festivais, quer seja pelo fato de encabeçar as listas de músicas mais tocadas nas rádios ou plataformas digitais. Para os aficionados do sertanejo é um momento imperdível.

Serviço

Bruno e Marrone – Tour “Studio Live Bar”

Dia 25 de outubro – 00h30

Local: Villa Country

Av. Francisco Matarazzo, 774 –

Água Branca – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos: De R$ 30,00 a R$ 150,00

www.villacountry.com.br