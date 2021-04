Brincar é fundamental para evitar ansiedade e depressão

A brincadeira é fundamental para auxiliar neste momento, ter um espaço dedicado aos pequenos, é uma alternativa para distrair a criançada. A psicóloga especialista em terapia cognitivo -comportamental, Viviane Albuquerque, afirma que o brincar possibilita às crianças o desenvolvimento saudável, tanto físico como emocional, fortalecendo o equilíbrio e a coordenação, desenvolvendo as habilidades socioemocionais-competência que ajudam a lidar com as emoções, como a empatia, o saber dividir e se socializar. “Sabemos que em função do confinamento do último ano, com a falta de atividades e socialização no futuro, as crianças podem tornar-se adultos desorganizados emocionalmente e com dificuldades de relacionamentos, por isso, é muito importante interagir e dedicar um tempo aos pequenos”, afirma.

Para a especialista, ter um ambiente lúdico e encantador faz toda a diferença para a criançada, elas criam estórias, interagem e se divertem. “São diversos os tipos de brincadeiras e brinquedos que podem ser disponibilizados em casa. Para aqueles que moram em condomínios, há opção de aproveitar a brinquedoteca, esses espaços são seguros para as famílias por ser um lugar que já estão acostumados, sem contar que o local tem que estar de acordo com as normas de segurança e higiene, como por exemplo, com horários agendados e limite de usuários”, destaca.

Segundo Percila Paloma, gerente de marketing e novos projetos, da Nogueira Brinquedos é possível montar “mini” brinquedoteca em espaços ociosos da casa, no quarto ou quintal, com mesinhas interativas e Kid Play compacto. Há ainda opções de jogos para os adolescentes e adultos. “Priorizamos o desenvolvimento, socialização e diversão, entendemos a necessidade de interação e entretenimento entre as famílias neste momento que o país está enfrentando. Nossos projetos e brinquedos são desenvolvidos para pequenos e grandes ambientes para atender as necessidades das famílias ou condomínio”, finaliza.