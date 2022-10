Brasileiros vão às urnas no domingo (2). Saiba como votar, a ordem de votação, horários e proibições

Caso tenha segundo turno, a votação ocorrerá no dia 30 do mesmo mês. Seguindo o horário de Brasília, os cidadãos terão das 8 às 17 horas para se dirigirem às suas respectivas zonas e seções eleitorais. No Mato Grosso, das 7 às 16 horas; no Acre e no extremo oeste do Amazonas a votação ocorrerá das 6 às 15h e, por fim, no distrito de Fernando de Noronha (PE), a eleição acontece das 9 às 18 horas.

No Brasil ou no exterior, é possível cumprir com essa obrigação. Todas as informações podem ser consultadas junto à Justiça Eleitoral, mas neste artigo vamos explicar como votar nessas eleições.

O eleitor vai escolher para os cargos de deputado federal, deputado estadual (ou distrital, no caso do DF), senador, governador e presidente da República. Aliás, esta será a ordem de votação para a escolha do candidato na urna.

Basta digitar o número e conferir o nome e a fotografia da candidata ou do candidato, e aguardar 1 segundo antes de confirmar o voto. O uso de uma cola, que pode ser baixada no site do TSE, pode ajudar para se atrapalhar com a numeração, já que ela pode ser preenchida anteriormente.

Sem celular

Nas eleições deste ano, não será admitido a utilização do aparelho celular na cabine de votação. O mesmo vale para demais aparelhos fotográficos, de filmagem ou de qualquer outro tipo que viole o sigilo do voto. O eleitor será orientado a deixar o equipamento com o mesário antes de votar.

Como votar sem título

É até comum muitas pessoas não portarem mais o título, por inúmeras razões. Mas saiba que existem outras possibilidades para votar, no caso de perda do documento.

Ao contrário do que muitos pensam, não é obrigatório portar o título eleitoral para participar do processo, mas é preciso ter em mãos um documento oficial com foto.

Outra possibilidade envolve o e-Titulo. Ele é aceito como documentação para quem já passou pelo processo de cadastro da biometria para o processo eleitoral.

Em 2020, o aplicativo recebeu uma atualização e passou a mostrar a foto do eleitor, permitindo que o cidadão apresente apenas o seu perfil no aplicativo para ingressar na seção eleitoral e votar, desde que tenha realizado o cadastramento biométrico.

Ainda pelo App, o cidadão pode conferir os números atualizados da sua zona e seção eleitoral. O programa oferta encontrar o endereço, o mapa da região em que está a seção e as melhores rotas de acesso ao local.

Além da documentação digital, é possível ir à votação portando os seguintes documentos:

• Carteira de identidade;

• Identidade social;

• Passaporte;

• Carteira de categoria

profissional reconhecida

por lei;

• Certificado de reservista;

• Carteira de trabalho;

• Carteira nacional de

habilitação.

