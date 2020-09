Brasileiros, nas mãos de egoístas

Mudar o Brasil é o desejo de muitos, mas conta com a vontade poucos. Seja por parte do próprio povo ou governantes, as vaciladas são comuns e as decepções constantes. Como consequência, o trabalhador honesto e as pessoas mais humildes são aquelas que receberão as bofetadas e as algemas de tanta falta de seriedade, respeito e dedicação àqueles dependentes dos serviços públicos, obrigação constitucional muitas vezes descumprida pelo Estado.