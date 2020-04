Brasileiro sendo brasileiro

Envolvido em tudo, fazendo parte ou não, sendo convocado ou não, essa Nação que se une quando precisa, mas também se ataca, quando menos se espera, surpreende com algumas ações.

Fato é que os exemplos políticos nunca foram os melhores, mas índole e educação vem de casa, da própria personalidade e não depende de exemplos feitos por meio de um pronunciamento ou medida de um líder ou governante.

Como forma de minimizar os problemas enfrentados por quem não tem emprego com carteira assinada e foi diretamente afetado pela pandemia do coronavírus que parece longe de acabar, o Governo Federal, por meio de Medida Provisória, criou o Auxilio Emergencial no valor de R$ 600 para destinar a essa parcela da população.

Para ter direito ao benefício, o cidadão deve se enquadrar a requisitos, amplamente divulgados, para evitar que acontecesse o que estamos vendo, dificuldade das pessoas em receber o dinheiro e muita reclamação contra a intermediária pagadora, no caso a Caixa.

Mesmo em uma situação como essa, o jeitinho brasileiro para tirar vantagem não foi deixado de lado. Dessa forma e, mesmo amplamente divulgado que: pessoas com carteira assinada; quem recebe pensão ou aposentadoria; menores de idade, pessoas recebendo auxílio desemprego; mulheres de licença maternidade e mulheres casada NÃO têm direito ao benefício, fizeram o cadastro sobrecarregando todo sistema e PREJUDICANDO quem realmente necessita.

Não se quer isentar os responsáveis – Governo e Caixa – de culpa, mas faltou empatia de quem quis se aproveitar com quem verdadeiramente precisa desse auxílio para a compra de comida ou pagamento de uma conta essencial.

Já dissemos em outros artigos que a corrupção realmente está no DNA da maioria dos brasileiros e pode ser notada nas pequenas coisas e casos como esse.

É uma pena se tratar de uma cultura esdrúxula de muitas pessoas que vivem nesse País com muitos requisitos para dar certo, mas que conta com pessoas de má fé nos representando e inseridos na sociedade de modo geral. Por isso, nem sempre adianta culpar os políticos que são, em sua maioria, espelho dos eleitores.