Brasileiro e cachorro que viajavam pelo mundo de Fusca morrem em acidente

Uma triste notícia vinda dos Estados Unidos deixou muitos brasileiros comovidos. O influenciador digital Jesse Koz, de 29 anos, e seu cão Shurastey, um golden retriever, que davam a volta ao mundo com um fusca, morreram em um acidente de trânsito no estado de Oregon. O comunicado foi feito por familiares na página oficial do influencer nesta terça-feira (24/5).