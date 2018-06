Brasil vence a Costa Rica na raça e no sufoco

Depois de um primeiro tempo ruim, a seleção de Tite voltou melhor no segundo tempo e depois de pressionar o adversário, decidiu o jogo quase no fim com gols de Philippe Coutinho e Neymar.

Com a vitória, a seleção chegou aos 4 pontos no grupo E. O próximo jogo será na quarta-feira, 27, às 15 horas, contra a Sérvia.

Ruas vazias

Durante a partida, a ruas da região central de Caieiras ficaram vazias. A maioria dos comércios ficou fechado e só abriu as portas ao término do jogo. O mesmo ocorreu com órgão públicos e outros ramos de atividade.

Torcedores se reuniram em bares da cidade e grandes centros urbanos de São Paulo e nos quatro cantos do Brasil.