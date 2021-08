Brasil, um formoso país de fraudes

A falta de confiança pode ser muito bem justificada se considerar as administrações públicas que coordenam um sistema falido com envolvidos em ações fraudulentas que são desmascarados a todo tempo. Isso inclui também estados e municípios.

Parece até que estamos vendo as mesmas notícias sempre. Mas na verdade, é mais uma máscara que cai e outro nome que surge com ligação a este ou aquele santo e inocente político ou empresário cujas amizades estão diretamente ligadas a ele, ou seja, uma confusão sem fim.

Assim, o que se percebe é a formação de uma pirâmide que corrompe, desce e engole até mesmo as pessoas de bem. Por isso que acreditar em governantes tem sido cada vez mais difícil nesse País.

As leis parecem que deixaram de existir ou existem apenas para quem interessa. As pessoas fazem o que querem e nada acontece, principalmente se quem estiver na berlinda puder pagar bons advogados.

São exemplos e exemplos de pessoas que não estão nem aí para punições. Enquanto isso, cidadãos de bem, vítimas de ladroagem política e de assaltos em plena luz do dia, imploram para que bandidos não os matem e ainda agradecem. A expressão: ‘manda quem pode, obedece quem tem juízo’ mostra que o Brasil continua com valores questionáveis deixando quase que impossível escolher alguém que possa tocar os governos como merecem.

A desconfiança ronda tudo e todos. Tanto que a bola da vez é o pedido, mesmo que retrógado, pelo voto impresso por não confiar no eletrônico. O movimento ganhou força com brasileiros nas ruas defendendo a volta do papel, mesmo com a resistência de ministros do STF e TSE, revelando que o País enfrenta abusos de autoridade, medidas de controle social, radicalização política e negação parlamentar a um claro desejo do povo por eleições limpas. Fato é que mudança de foco é sempre bem-vinda quando algo de ruim pode acontecer. Esse é o Brasil que poucos querem. Mas sigamos acreditando.