Brasil tem 433 casos suspeitos de infecção pelo coronavírus

Todas as regiões do país têm casos suspeitos, sendo São Paulo o estado com o maior número de casos suspeitos, com 163. Até o momento, são 162 casos descartados, sendo que a maioria tinha Influenza A e Influenza B.

Do dia 1º de março para o dia seguinte, os casos pularam de 252 para os números divulgados atualmente. O aumento tem relação com a mudança de metodologia do Ministério da Saúde para considerar um paciente suspeito. Desde o final de fevereiro, o ministério decidiu não fazer reanálise dos casos notificados como suspeitos pelas secretarias estaduais de saúde. Assim, a avaliação local é considerada pelo governo federal.

China

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus na China continental já excedeu a marca de 80 mil.

Autoridades sanitárias chinesas afirmam que mais 42 pessoas morreram devido ao coronavírus na província de Hubei, no domingo (1º), elevando o total de mortes no país para 2.912.

Com informações da Agência Brasil