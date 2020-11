Brasil tem 3.300 espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção

Uma pesquisa divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que cerca de 3.300 espécies de animais e plantas estão ameaçadas de extinção no Brasil. Entre os biomas analisados, a Mata Atlântica se destaca, com quase duas mil espécies com risco de desaparecer. Em seguida, vem o cerrado, com mais de 1000 espécies , a caatinga com 366 e o pampa, com 194. Já o Pantanal e Amazônia, aparecem com os menores percentuais das espécies consideradas ameaçadas, segundo divulgou o site da Jovem Pan.