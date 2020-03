Brasil tem 291 casos confirmados do novo coronavírus

Após a confirmação da primeira morte pelo Coronavírus no Brasil, em novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, na terça-feira, 17, o País contabiliza 291 casos confirmados do novo coronavírus. O Covid-19 está presente em 17 estados brasileiros. São Paulo segue como a unidade da federação com maior número de pessoas infectadas, são 162 ao todo, sendo 154 na capital e oito na região metropolitana.