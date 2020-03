Brasil registra 4.256 casos e 136 mortes por Covid-19

Até o momento, as mortes confirmadas ocorreram nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Para conter o avanço da doença, o Ministério da Saúde, fez a aquisição, por meio de compra e doações, de mais de 22 milhões de testes que estão sendo distribuídos para diagnosticar a Covid-19. Além disso, foi liberado cerca de R$ 1 bilhão de reais aos estados e municípios para fortalecimento das ações locais no combate ao coronavírus.

Para manter a população informada sobre os casos e mortes, o Ministério da Saúde atualiza diariamente a plataforma de dados do coronavírus. O painel traz informações, permite uma análise de comportamento do vírus com o passar do tempo, além apontar a curva epidêmica da doença, por meio de um gráfico. Todos podem ter acesso a plataforma, pelo endereço: covid.saude.gov.br.