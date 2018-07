Brasil passa pelo México e enfrenta a Bélgica que bateu o Japão

Depois de um primeiro tempo meio truncado com ataques perigosos da equipa mexicana, o Brasil voltou para a segunda etapa mais inspirado e abriu o placar com Neymar após boa joga de Willian. O segundo gol saiu em um contra-ataque com Fernandinho que roubou a bola no meio campo e terminou com Firmino empurrando a bola para a rede.

A seleção de Tite volta a campo na sexta-feira, 6, às 10 horas, contra Bélgica que venceu o Japão, de virada, por 3 a 2, na tarde desta segunda-feira.