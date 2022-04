Brasil, morada de criminosos imbatíveis

O que existe de errado por aqui é tão escancarado que até nomes de personalidades que deveriam estar resguardados de quaisquer suspeitas sempre aparecem diante nossos olhos como iguais ou piores a toda a trupe que enlameia a Nação.

É bem verdade que a corrupção data desde sempre, muito antes da época do descobrimento, mas é verdade também que de uns 20 anos para cá nunca foi tão declarada e vergonhosa. O atual presidente bem que tentou, mas não contou com a maioria que ainda se deixa levar pelas benesses do poder e metem a mão no dinheiro do povo.

Politicamente as coisas vão bem por um lado, quando alguns corajosos derrubam as máscaras daqueles que, antes oposição ao governo, juravam benevolência total às causas do Brasil, se um dia estivessem no poder. Por outro ângulo, vão mal, se considerar tanto tempo em que a falsidade, artimanhas e ludíbrios ao povo que acreditou nos mentirosos benefícios proporcionados por um sistema falido e repleto de articulações enganosas, partícipes com os mais altos escalões da sociedade.

O lado favorável dessa história que esses senhores estão deixando como exemplo para o futuro está na cara dos bandidos que se dizem inocentes. Alguns aparecem algemados, outros na cadeia, outros buscando diminuir suas penas servindo como delatores de seus parceiros criminosos.

Tem até quem esteve recentemente na cadeia e hoje ‘paga’ de bom moço e vai concorrer à presidência do Brasil.

Paralelo a isso, ainda temos por aqui tráfico, a violência e o crime que dominam territórios.

Enquanto todos os olhos se fixam nessas e outras questões, vemos um descaso com um dos setores mais judiados e precários, a saúde. Não longe disso, temos a falta de investimento em educação que para muitos é a solução do País em décadas, caso tivesse tido o respeito merecido.

Fato é que perto de mais um ano de celebrar o descobrimento do Brasil, falta muito para evitar que o país se caracterize como dono de uma fábrica de criminosos imbatíveis.