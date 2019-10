Brasil manchado de óleo

A mãe natureza é extremamente sábia e não teme suas obras. Muitas vezes apresenta seu clamor, nem sempre bem compreendido por seus filhos de dois pés, recém descidos das árvores… Cada pedaço de chão tem suas características próprias, cada gota de água sua composição própria, embora seja o velho “agá dois ó” de sempre. O fato é que se uma substância simples mineral, como a água, pode ser georreferenciada com alguma precisão, o que poderíamos concluir acerca de uma substância complexa como o petróleo, que se trata de um combustível fóssil, decantado durante milhares e milhares de anos, com componentes próprios de cada palmo desse planeta? Assim, nesse absurdo que vem acometendo as praias dos nove estados do nordeste, com manchas de óleo que, surpreendentemente, segue emergida, contrariando até a físico-química natural, muito improvavelmente não se conseguirá estabelecer a o rugem da substância oleosa que que vem destruindo a vida marinha da região.