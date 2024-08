Brasil Game Show completa 15 anos

Foto: Divulgação

Maior feira gamer da América Latina acontece em outubro

Nerds, gamers e geekers podem comemorar. A Brasil Game Show está de volta num momento mais que especial. Afinal de contas, 2024 celebra os 15 anos desta que é a principal feira gamer da América Latina e segunda maior do planeta.

Como é tradição o evento acontece na segunda semana de outubro, entre os dias 9 e 13, novamente no Expo Center Norte, zona norte da capital paulista.

Nesta década e meia de trajetória a BGS somou números impressionantes com mais de 2,8 milhões de visitantes, 2.700 expositores e 170 títulos de jogos antes do lançamento.

Os quase 3 milhões de visitantes supera a população de 25 das 27 capitais brasileiras, incluindo o DF, sendo também maior que o número de cidadãos de países como Jamaica, Armênia e Lituânia. Desde a primeira edição em 2009 a área total de exposição da feira de games corresponde a 789 mil metros quadrados, equivalente a mais de 95 campos de futebol, sendo superior as áreas de países como Bahrein e Singapura.

Empresas do mercado de games, que são referência mundial, têm presença garantida, entre elas, Nintendo, PlayStation, XBOX, Sega e Ubisoft, além dos principais fabricantes de hardware como Samsung, AOC, Dell, Lenovo e Asus. Entre tantas atividades que a BGS oferece uma das principais é o apoio à cultura do cosplay. Desde a primeira feira tornou-se comum ver cosplayers dos mais variados games, super-heróis e vilões da Marvel e DC e personagens da cultura pop circulando pelos corredores e participando dos concursos de cosplay. Ao longo desses 15 anos mais de 4.090 cosplayers participaram da BGS.

Segundo o CEO da Brasil Game Show, Marcelo Tavares o objetivo do evento é proporcionar uma experiência única aos visitantes, gamers e cosplayers.

“É um evento que eu, como gamer, sonhava em ver no país. Acompanhar a evolução da BGS e perceber que a feira se tornou referência global nesse setor é algo extremamente gratificante e motivo de muito orgulho, além de ser uma verdadeira viagem pela linha do tempo da indústria dos games no Brasil”, afirma Tavares.

Para a edição deste ano uma das novidades é o estande da CD Projekt Red, desenvolvedora de “Cyberpunk 2077”, eleito o melhor jogo contínuo na Game Awards 2023. Marcelo Tavares diz que a presença da CD Projekt Red engrandece ainda mais o momento comemorativo da BGS.

“Nosso evento sempre foi diverso, com atrações para públicos de todos os estilos e gostos, de cosplayers a PC gamers, de fãs de console a desenvolvedores. Queremos que o público da BGS encontre seus ídolos, jogue seus games favoritos, acompanhe grandes competições de eSports com grandes marcas como a CD Projekt Red”, orgulha-se o CEO da BGS.

A edição 2024 da BGS terá pela primeira vez a participação do ator inglês Neil Newborn. No ano passado Newborn venceu o The Game Awards e o The Golden Joystick Awards pela atuação no jogo de RPG Baldur’s Gate 3 no qual dá vida à Astarion. O inglês também já dublou franquias importantes como Final Fantasy e Residente Evil. O ator estará na abertura da feira, participará de Meet and Greet com os fãs falando de sua carreira de mais de 14 anos e da experiência na indústria de games e das empresas em que trabalhou, entre elas, Sony e Capcom.

SERVIÇO

BGS 2024

Quando: 9 a 13 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios, além dos portadores do Passaporte Premium e Passaporte Camarote)

Onde: Expo Center Norte

Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo – SP

Horário: 13 às 21 horas

Livre

Inf: https://www.brasilgameshow.com.br/