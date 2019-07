Brasil enfrenta o Peru na final da Copa América

Essa será a primeira vez que as duas equipes se enfrentam em partida que vale título. Na fase de grupos da competição, o Brasil goleou o adversário de amanhã pelo placar de 5 a 0, na Arena Corinthians.

A última vez que o Brasil jogou no Maracanã foi na final da Copa das Confederações de 2013, e as lembranças são boas: vitória por 3 a 0 sobre a Espanha, festa da torcida e mais um título para a conta.

A partida no Maracanã significará muito para o grupo da Seleção, já que a maior parte dos atuais jogadores do Brasil não estiveram na decisão de 2013. Daquele time, só Daniel Alves, Thiago Silva e Filipe Luís permanecem no elenco. Além deles, Gabriel Jesus e Marquinhos também já atuaram com a Canarinho no estádio, mas não foi pela Seleção Principal. No Maracanã, disputaram e ganharam dois jogos na conquista do ouro nos Jogos Olímpicos 2016.

Será, portanto, a primeira vez no Maraca com a Seleção Brasileira para todos os outros 17 jogadores do time. Para alguns deles, o jogo terá sabor ainda mais especial. É o caso de Roberto Firmino, por exemplo, que nunca jogou no estádio. O atacante, que se transferiu cedo ao futebol europeu, não chegou a atuar no Maracanã pelo Figueirense, e agora terá a oportunidade com a Amarelinha.

A única dúvida de Tite é em relação a lateral esquerda. Fora isso, o time deve ser o mesmo que eliminou a Argentina na semifinal com : Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro (Filipe Luís); Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Éverton.