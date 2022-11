Brasil bate a Suíça e se classifica

Fonte: BandNews

A seleção brasileira venceu a Suíça por um a zero pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo agora pouco no Estádio 974. O gol de Casemiro carimbou o passaporte para as oitavas de final do torneio com uma rodada de antecedência. Sem Neymar e Danilo lesionados, os comandados de Tite foram pra cima dos europeus e não deram chances ao adversário.

Assim como no jogo contra a Sérvia o escrete canarinho não sofreu riscos e Alysson praticamente foi um espectador de luxo.

Como era de se esperar a Suíça jogou retrancada e tentava explorar o contra-ataque, porém o Brasil bem postado não sofreu qualquer perigo. Entretanto no primeiro tempo o placar não saiu do zero.

Na etapa complementar o Brasil até fez um gol com Vinícius Jr, mas foi anulado por impedimento de Richarlison. Com o passar do tempo o técnico Tite promoveu as entradas de Rodrigo, Gabriel Jesus e Antony o que deu mais mobilidade ao ataque.

Aos 37 minutos, numa boa troca de passes dentro da área o meio-campo Casemiro acertou um belo chute de trivela sem qualquer chance para o goleiro suíço Sommer.

Placar final um a zero e a classificação para a próxima fase.

Mais cedo pelo mesmo grupo Camarões e Sérvia ficaram no empate por três gols.

Na próxima sexta-feira, 2 de dezembro, o Brasil enfrenta Camarões. Em caso de vitória a seleção brasileira chega aos nove pontos e primeiro lugar no grupo.

O jogo contra os africanos será às 16 horas, horário de Brasília