Bolt EV, o elétrico da Chevrolet chega em outubro

O veículo é capaz de rodar até 383 quilômetros com uma carga. A recarga das baterias pode ser feita em tomadas comuns e também em carregadores semirrápidos, uma hora garante 40 km de autonomia, e rápidos, – 30 minutos para transitar mais 145 km.

O motor elétrico do veículo da Chevrolet desenvolve uma potência equivalente a 203 cv, permitindo ao elétrico da Chevrolet acelerar de 0-100 km/h em 6,5 segundos.

Preço

O carro elétrico chegará ao mercado brasileiro apenas na versão de topo Premier, com preço de tabela de R$ 175 mil.

Autonomia

De acordo com a Chevrolet, o Bolt EV é capaz de rodar, em média, 383 quilômetros com uma única carga das baterias – número superior a qualquer outro veículo de sua categoria. Vale ressaltar que o brasileiro roda, em média, 40 km em seus deslocamentos diários. O modelo ainda conta com sistema regenerativo que aproveita a energia dissipada em frenagens e desacelerações para ampliar sua autonomia e garantir tranquilidade ao usuário em viagens mais longas.

A recarga das baterias é feita em tomadas e há opções que combinam com diferentes necessidades de deslocamento do usuário. Além de mais limpa, a energia elétrica gera economia para o motorista do Bolt EV. Hoje, o custo estimado por quilômetro rodado do elétrico da Chevrolet é cerca de quatro vezes inferior ao de um modelo do mesmo porte movido a gasolina.O Bolt EV ainda oferece o alto torque característico dos motores elétricos. Arrancadas de 0 a 100 km/h podem ser feitas na casa dos 6,5 segundos. O motor elétrico do carro é capaz de gerar força máxima desde o momento em que o pedal do acelerador é acionado. São nada menos que 36,7 kgfm de torque e 230 cv.

Principais tecnologias

Sistema regenerativo dos freios

Espelho retrovisor central por câmera

Assistente de estacionamento com visão 360 graus

Painel digital customizável

Driver Information Center com tela de 10,2 polegadas

Faróis com tecnologia HID

Pneus auto-vedantes

Assoalho plano com fechamento aerodinâmico

Sistema de recarga de smartphone por indução magnética (sem fio)

Assistente de permanência na faixa

Alerta de ponto cego

Aviso de tráfego traseiro cruzado

Alerta de colisão frontal

Frenagem automática para mitigar acidentes