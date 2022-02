Bolsonaro promete e alimentos são entregues na região do Cimbaju

Ao discursar, Bolsonaro salientou que trataria com cada prefeito as reais necessidades dos municípios e prometeu que a Ceagesp enviaria hortifruti, pescados e cestas básicas aos desabrigados, fato ocorrido já na manhã de quinta-feira (03), quando 15,6 toneladas de alimentos doados pelos permissionários que possuem empresas instaladas no entreposto da capital foram descarregadas nas Prefeituras. Estima-se que cerca de 1.800 pessoas atingidas pelas chuvas serão beneficiadas.

Na região, as cidades contempladas foram Caieiras, Francisco Morato e Franco da Rocha.

Com informações do site Tribuna da Grande SP