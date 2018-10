Bolsonaro e Haddad vão para o segundo turno

Em primeiro lugar, Bolsonaro recebeu 46,247% dos votos neste domingo, 7, durante o primeiro turno. O petista Haddad que entrou na disputa após a Justiça Eleitoral impedir que Lula, preso por corrupção, concorresse, angariou 28,99%.

Também será no segundo turno que os paulistas vão conhecer quem governará o Estado. João Dória (PSDB) que recebeu 31,77% dos votos vai para a disputa com Márcio França (PSB) que com 21,48%, surpreendentemente, superou Paulo Skaf (MDB) que vinha sendo apontado como adversário do Tucano pelas pesquisas.

Já os senadores eleitos por São Paulo foram Major Olímpio (PSL) e Mara Gabrilli (PSDB).

Em breve será divulgado os candidatos eleitos a deputado federal e estadual. Em sua página na rede social, Mario Maurici (PT), ex-prefeito de Franco da Rocha, divulgou ter sido eleito. Ele recebeu cerca de 74.239 votos.

O segundo turno das eleições está marcado para 28 de outubro.