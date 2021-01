Bolsonaro dispara em aceitação por caieirenses

Pelo que se andou comentando neste final de semana pelos arredores de Caieiras é que Bolsonaro estaria, de fato, enfrentando muita resistência dos poderosos chefões e com isso tendo dificuldade em administrar a Nação Brasileira.

Outro detalhe é que os caieirenses estão entendendo que se Bolsonaro tem conseguido grandes e importantes avanços na economia do país, mesmo embaixo de tantos ataques, se tivesse mais apoio no Congresso e na Câmara, o Brasil estaria diante de uma nova etapa de crescimento, podendo chegar a ser uma das grandes economias mundiais.

Ao final, entende-se que numa eventual reeleição, em Caieiras, Bolsonaro ganharia de qualquer candidato opositor com larga margem de diferença.