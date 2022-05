Bolo é febre dentro e fora do Instagram

Com nome de origem japonesa, “bentô” (ou obentô), se refere à marmita ou uma porção individual de comida para viagem. E é exatamente assim que o bolinho divertido e simpático é servido e confeccionado.

Especializada em bolos espatulados, Amanda, à frente da Amorim Doces, começou a trabalhar com bentôs em janeiro deste ano. “Comecei vendendo apenas doces como brownie, cookie e brigadeiros pelo Ifood mas sempre acompanhava diversas confeitarias que trabalham com o famoso ‘bentô cake’. No começo de Janeiro resolvi fazer um e postar para ver como o público reagiria e foi uma girada de chave. Ele virou nosso carro chefe. Desde então não parei mais de receber encomendas dele”, disse Amanda.

Segundo a confeiteira, a maioria dos pedidos é de frases engraçadas e mensagens de aniversário. “Os Florks que são esses bonequinhos feitos só de tracinhos, são de longe os mais pedidos por aqui”, revelou.

De acordo com Amanda, as encomendas são variadas. “Desde românticas: ‘um bolo gostoso igual você’. Engraçadas como ‘eu te amo do tamanho da dificuldade que você é’, até com conotação sexual: ‘quero te dar e não é só parabéns’. Enfim, ele é muito versátil”, falou a confeiteira, revelando que um dos mais pedidos e que desde o começo sempre sai é o com a frase: ‘te amo, mas às vezes dá vontade de: e o desenho de 2 flocks um enforcando o outro”, explicou Amanda.

Quem também se viu envolvida com essa novidade é Thais Morais. “Virou febre mundial e nós temos de fazer parte disso. Aliás, o Bentô vem conquistando os confeiteiros. Descobri esse bolo no fim do ano passado nas redes sociais, achei bem divertido e logo apareceu a primeira encomenda com o tema. Porém, ao invés de ser o mini bolo na marmita, foi um bolo de 3 quilos. Então começou a ser feito em bolos maiores”, disse Thais.

Segundo ela, as frases são diversas e bem criativas e a cada dia surgem novos modelos. “A mais pedida para mim é ‘Rep bardei tiu iu!’. Daí surgiu inúmeras como: ‘Reage mulher! Coloca um cropped!’, ‘Vai comemorar sim!’, ‘Testei positivo e não pra COVID’, ‘8 anos destruindo a casa’… por aí vai”, professou.

Thais também falou da técnica que exige confeccionar um bolo assim. “Parece ser fácil de fazer, mas tem que ter muita técnica. Agora fizeram os papéis arroz e toper com o tema que facilitam muito na hora de decorar”, finalizou.

Quer saber mais sobre o trabalho das entrevistadas, visite o Instagram de ambas. O da Amanda é @_amorimdoces e o da Thais é @thaismorais.t.