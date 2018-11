Bocha de Caieiras é bicampeã do Jogos Abertos do Interior

O time de Caieiras disputou os Jogos Abertos desse ano por ser o último campeão da competição. Também participaram desse disputadíssimo torneio as equipes campeãs dos Jogos Regionais, dividas em oito regiões do Estado. Com muita garra e dedicação, a delegação caieirense traz para a cidade um dos troféus mais importantes da modalidade.

Marcelo Ricciarelli, um dos líderes da equipe, vibrou muito com mais essa conquista e agradece as pessoas que sempre apoiaram o time de bocha. “Agradecimentos especiais a prefeitura de Caieiras, através da Secretaria Municipal de Esportes pelo apoio a modalidade. Essa é uma colheita de algo plantado há mais de cinco anos e quem é do esporte sabe o quanto é difícil ser bicampeão dos Jogos Abertos. Agradeço a todos amigos, que mesmo a distância torcem por nós. Muito orgulho em defender o município que nasci e escolhi para viver com minha família”, disse Marcelo Ricciarelli, um dos líderes da equipe caieirense.