Bocha caieirense vai para a Itália

Fotos: Arquivo Pessoal

Com vitórias consecutivas no Brasil e em outros países, Caieiras vai para a Itália para mais uma disputa

Dr. Marcelo Ricciarelli, técnico da equipe de Bocha de Caieiras e o atleta da equipe de Caieiras vão representar o Brasil no 45º Pallino D’oro, torneio a ser realizado na região de Bologna, Itália, na primeira semana de janeiro. O atleta Paulo de Castro ganhou como prêmio a viagem por ter sido o campeão do Bolim de Ouro Brasil 2022. Dr. Marcelo será o chefe da delegação e técnico do atleta durante as competições.

Na sexta e no sábado é o torneio mais importante, são os quinze melhores jogadores do ranking italiano e a participação do atleta Brasileiro.

No domingo é um outro torneio aberto com a presença de 128 atletas, distribuídos em 12 sedes (Bochofilas, esse é o nome do local de competição na Itália).

Na ocasião, Marcelo aproveitará a oportunidade para comemorar 30 anos de casamento. Sua esposa Claudia irá junto na viagem. Os custos da viagem são custeados com recursos próprios.

A Bocha Caieiras conta com o apoio da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Esportes e de alguns patrocinadores, Sagaz, Publieventos, Terrapack Terraplanagem.