BMW X7 que chega ao Brasil em 2019 faz sua primeira aparição

Em sua primeira aparição, o SAV (Veículo de Atividade Esportiva) combina presença, funcionalidade e conforto à uma condução ágil e extremamente segura. O novo design da BMW ressalta a elegância moderna dos modelos de luxo da marca para o exterior do BMW X7, ao mesmo tempo que lhe confere um ar destemido. No interior, seis assentos confortáveis oferecem espaço ampliado, design sofisticado e recursos exclusivos para dar à cabine uma sensação luxuosa.

A gama de motores global do SAV de alto luxo da -marca inclui um V8 a gasolina, um seis cilindros em linha, a gasolina, e outros dois modelos diesel. Todos os motores estão acoplados à uma transmissão Steptronic de oito marchas e a um sistema inteligente de tração integral BMW xDrive.

Equipamentos de série

O BMW X7 vem equipado de série com suspensão pneumática com dois eixos e suspensão adaptativa com amortecedores controlados eletronicamente. Dependendo da versão do motor, os clientes também têm à disposição de um diferencial M Sport e um pacote Off-Road, e ainda ao sistema de chassis Executive Drive Pro, com estabilização de rolagem ativa.

O segmento dos SAVs, Sports Activity Vehicle, ou Veículo de Atividade Esportiva, em português, ganha com o BMW X7 uma série exclusiva criada pela montadora para a linha de veículos X. A avançada tecnologia integrada ao conjunto motriz e a estrutura do BMW X7 garantem que ele ofereça toda a capacidade no fora de estrada, excelente conforto ao rodar e dirigibilidade ágil sobre o asfalto pelo qual os SAVs da BMW são notoriamente reconhecidos.

Adicionar o BMW X7 ao seu portfólio faz parte da ofensiva de novos modelos, lançada pelo BMW Group no segmento de luxo, que é em si um elemento-chave na estratégia corporativa number one> next. O X7 será produzido na fábrica do BMW Group em Spartanburg, nos Estados Unidos, e seu lançamento global no mercado está programado para março de 2019.

Na programação, consta o lançamento de três versões desse modelo. Os valores ainda não foram definidos e divulgados.

Luxo e modernidade

Com 5,151 metros de comprimento, exatos 2 metros de largura e 1,805 milímetros de altura, e uma distância de entre-eixos de 3,105 metros, o BMW X7 exibe proporções harmoniosas e se estabelece claramente como o novo líder da família de modelos BMW X.

As características que definem o modelo, nas laterais, são a ampla área envidraçada, a elevada distância em relação ao solo e a linha do teto alongada. Linhas horizontalizadas, luzes de LED afiladas e a tampa traseira, dividida em duas seções, enfatizam o estilo contemporâneo adotado atrás.

Detalhes sofisticados, proporcionados por elementos cromados, intensificam a elegância luxuosa do X7. O SAV é equipado de série com rodas de liga leve de 20 polegadas, contudo versões de 21 e 22 polegadas podem ser disponibilizadas na lista de opcionais.

Interior versátil

O espaço e a versatilidade dentro do BMW X7 são ressaltados pela presença de três filas de bancos, proporcionando espaço para acomodar, confortavelmente, sete pessoas. Os dois passageiros na terceira fileira têm à sua disposição assentos completos com braços, porta-copos e entradas USB. Todos os assentos contam com ajustes elétricos, acessíveis ao toque de um botão. A capacidade de armazenamento do porta-malas pode ser ampliada de 326 litros para 2.120 litros, conforme necessário.

Como padrão, o BMW X7 vem com revestimento de couro Vernasca, ar-condicionado automático, com controles independentes de temperatura em quatro zonas; teto panorâmico de vidro, dividido em três seções; e iluminação ambiente, incluindo luzes de boas-vindas ‘Velico-me Light’ e luzes internas ‘Dynamic Interior Light’.

A lista de opcionais também é destaque nessa versão alemã. Entre eles estão o ar-condicionado automático, com controle independente de temperatura em cinco zonas; o pacote de aromas de ambiente ‘Ambient Air’; o teto panorâmico ‘Sky Lounge’; controles com aplicações de vidro; sistema de som Surround Bowers & Wilkins Diamond; e o sistema de entretenimento profissional nos assentos traseiros.

Enquanto isso, a linha de equipamentos Design Pure Excellence, o pacote M Sport e as opções da BMW Individual permitem aos clientes personalizar o visual, dentro e fora do veículo, garantindo seu toque pessoal.

Motores potentes

A linha global de motores disponíveis no BMW X7 inclui um motor oito cilindros em ‘V’, movido a gasolina e capaz de entregar 462cv (340kw), que equipa a versão BMW X7 xDrive50i; um motor a gasolina, de seis cilindros em linha e potência de 340cv (250kw), oferecida no BMW X7 xDrive40i; além de um motor a diesel, de seis cilindros em linha, com potências de 265cv (195kw) – esta oferecida no BMW X7 xDrive30d – e 400cv (294kw) – disponibilizado no BMW X7 M50d.

Todos os motores são acoplados a uma transmissão Steptronic, de oito velocidades. Contudo, a tarefa de transferir toda a potência gerada para o piso, seja ele asfalto ou terra, recai sobre o sistema de tração integral inteligente BMW xDrive.

Desempenho off-road

Para suportar qualquer tipo de piso, o BMW X7 possui uma suspensão altamente tecnológica e adaptativa, dotada de amortecedores controlados eletronicamente e molas pneumáticas em ambos os eixos.

A distância do veículo em relação ao solo pode variar em até 80 milímetros para adequar-se à situação do piso – acessível ao toque de um botão ou usando a tecla ‘BMW Display’. Além disso, diversos recursos estão disponíveis como opcionais para aumentar ainda mais o conforto, a agilidade e o desempenho off-road.

A direção ativa integral ‘Integral Active Steering’ e o sistema ‘Executive Drive Pro’, com estabilização de rolagem da carroceria, por exemplo, proporcionam uma dirigibilidade ainda mais ágil e maior estabilidade, independentemente de ser terra ou asfalto. Um pacote off-road também está disponível para todas as versões do modelo, além do BMW X7 M50d. Este pacote inclui um controle extra para acionar quatro opções de modos de condução – xSand, xGravel, xRocks e xSnow – voltados para pisos com diferentes níveis de aderência como areia, cascalho, pedras e neve.

Sistema operacional BMW 7.0

Para quem busca tecnologia e sofisticação, o sistema ‘BMW Live Cockpit Professional’, que equipa, de série, o BMW X7, inclui um painel de instrumentos totalmente digital e uma tela de 12,3 polegadas.

O BMW ‘Intelligent Personal Assistant’ que integrará o sistema operacional do X7, a partir de março de 2019 ou será acessível para atualização por meio pelo ‘Remote Software Upgrade’, apresenta os mais recentes avanços em termos de conectividade digital.

Uma vez ativado, por meio do comando de viva-voz “Hey BMW”, iguais aos sistemas operacionais existentes hoje em smartpones, o assistente digital auxilia o motorista a utilizar as funções do veículo. De acordo com a fabricantes, este sistema continuará sendo aprimorado regularmente, com novos recursos, graças às atualizações transmitidas por meio do ‘Remote Software Upgrade’. Com tudo isso a disposição, podemos dizer que estamos a bordo de uma nave tecnológica e não um carro.