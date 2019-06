BMW M8, o Mister M das estradas

Em versões cupê e conversível, a supermáquina será equipada com o motor 4.4 V8 biturbo, o mesmo usado pelo M5, gerando os mesmos 608 cv e 76,4 kgfm que a versão esportiva do Série 5. Durante a divulgação de imagens e informações sobre o M8, a BMW também revelou uma versão ainda mais apimentada, a Competition.

O BMW M8 é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos na versão cupê e 3,4 segundos na conversível, segundo a BMW. Com o pacote Competition, os tempos baixam em 0,1 s, para 3,2 s e 3,3 s, respectivamente. Em termos de comparação, o recente Porsche 911 Speedster leva 3,8 segundos para alcançar a mesma marca.

A velocidade máxima é limitada a 250 km/h, mas não se esqueça que ele é o novo terror das autoestradas alemãs. É possível adicionar um pacote que libera a máxima a até 305 km/h, mas é opcional.

Preços

O novo M8 será mostrado ao público no evento #NextGen, que acontecerá em Munique, Alemanha, em junho, e começará a ser vendido em setembro na Europa e nos EUA.

O carro terá preço inicial de US$ 133.000, cerca de R$ 513,8 mil, enquanto o conversível sairá por US$ 142.500, aproximadamente R$ 550,5 mil.

Já os modelos Competition serão vendidos por US$ 146.000, perto dos R$ 564 mil e US$ 155.500, algo próximo de R$ 600,7 mil. A chegada ao Brasil deverá ocorrem em algum momento de 2020.

Mister M

O sistema de tração integral do BMW M8 inclui dois modos de condução: 4WD e 4WD Sport. Se o condutor desligar o controle dinâmico de estabilidade (ESP), ele pode selecionar ainda o modo 2WD (4×2), que envia toda potência para as rodas traseiras.

O ESP do modelo oferece um modo Dynamic, que permite grandes níveis de deslizamento, mas ainda com a garantia do auxílio eletrônico. Outras inovações do BMW M8 são o ajuste de suspensão com amortecedores adaptativos da linha M e nova calibragem de controle do auxílio da direção eletromecânica.

Chassi melhorado M8

Em meio às novidades introduzidas no M8, os freios dianteiros são de 15,5″ com pinças de seis pistões, podendo ser trocados por freios de 15,75″ feitos de carbono-cerâmica. Até mesmo o escapamento pode receber flaps que ajudam a dar aquela temperada no ronco do motor. Temos ainda o botão no centro do console do M8, que permite controlar todas as opções de performance.

Ainda de série, todas as versões do BMW M8 trazem head-up display, que projeta informações do painel de instrumentos no para-brisa e assistentes de direção e de estacionamento. Há ainda, no console central, o botão M, que permite ao condutor escolher entre os modos de condução Road e Sport. Nas variantes Competition há a opção extra Track, para uso em pista.

No caso dos M8 Competition eles têm rodas aro 20 e usam pneus 275/35 e 285/35 atrás e na frente, respectivamente. As medidas externas não mudam e os cupês M8 e M8 Competition tem 4,86 m de comprimento, 1,90 de largura e 1,36 de altura. O conversível tem a mesma altura e largura, mas é 1 cm mais baixo que o cupê. O entre-eixos é o mesmo para todos: 2,82 metros.

Personalização

Visualmente, o M8 recebe detalhes bem modestos em comparação ao Série 8, mais notados na frente agressiva e no tratamento preto feito na grade. A traseira troca as saídas de escape trapezoidais pelas tradicionais saídas quádruplas dos carros da BMW M, e adiciona um spoiler bem fino sobre a tampa do porta-malas.

Ainda falando de design, até os retrovisores têm formato aerodinamicamente otimizados e o spoiler traseiro faz um belo conjunto com os difusores. A dupla saída tem escape com 10 cm de diâmetro. Um pacote com alguns itens de fibra de carbono, como os espelhos laterais, é comprado à parte.

Por dentro há um esmero ainda maior: o cockpit tem couro especial, head-up display, park assist, serviço de concierge e assistente pessoal inteligente – com inteligência artificial.

O modelo vem equipado com rodas exclusivas de 20″ e ainda pode receber o pacote M Carbon Exterior que adiciona fibra de carbono nas entradas de ar dianteiras, capas do espelhos laterais, saias laterais e difusor traseiro. O interior muda menos, ganhando bancos M Sport e o logotipo da BMW M no acabamento.