Blues de primeira na zona leste de São Paulo

Nome de respeito do blues contemporâneo Robinson vem ao Brasil para três shows. Além do SESC Belenzinho toca nas unidades de Santos (3/03) e de Ribeirão Preto (9/03).

Nascido em Benton, Mississippi, Robinson iniciou os estudos na música com apenas seis anos. Influenciado pelos grandes nomes do gênero como B.B. King já dividiu o palco e realizou trabalhos com Cassandra Wilson, Little Milton, Buddy Guy, Junior Wells, Elmore James, entre outros. Ao longo dos anos consolidou o nome entre os gigantes do Blues e em 2008 recebeu o Prêmio Memorial The King Mose no Jackson Music Awards, uma das maiores homenagens entre os blueseiros.

Nesta pequena turnê em solo brasuca Jesse Robinson lança o novo CD “Stray Star”, com produção caprichada do mestre brasileiro da guitarra Robertinho de Recife. No set list, além das músicas do disco, estão clássicos do Blues do Mississipi e standards de B.B. King.

Robinson será acompanhado por uma banda de respeito que inclui músicos brasileiros e americanos entre os quais estão o baixista do Celso Blues Boy, Marcio Chicralla, Dudu Trentin (tecladista tocou com Pepeu Gomes, gravou no disco do Jesse Robinson), Sérgio Naciffe (baterista da banda Tim Maia, já tocou também com Erasmo Carlos, Zero), Roberta de Recife e Paula Tribuzzi (nos vocais).

Serviço:

Local: Sesc Belenzinho

Data: 04/03/2018

Horário: 18h

Ingressos à venda pelo Portal Sesc SP (www.sescsp.org.br), a partir de 20/02/2018, às 19h30, e nas unidades, a partir de 21/02/2018, às 17h30:

R$ 20,00 (inteira); R$ 10,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor da escola pública com comprovante); R$ 6,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes).

Duração: 1h30

Capacidade: Teatro (392 lugares)

Não recomendado para menores de 12