Blue Note SP recebe tributo a Eric Clapton

Foto: O guitarrista/vocalista Julio Maria

Julio Maria & The Claptones tocam os grandes hits do “Deus da Guitarra”

A piada é de quinta série, mas é inevitável. Existem os cleptomaníacos, levados por um impulso incontrolável de roubar coisas, sem se importar com o valor e os Claptonmaníacos, fãs do guitarrista britânico, referência mundial no Blues e influência para milhares de músicos.

Para aqueles levados pela claptonmania uma super dica é o show que rola no Blue Note SP, na próxima terça-feira (25). O palco da região central da capital recebe o “Tributo a Eric Clapton por Julio Maria & The Claptones”. O quinteto liderado pelo guitarrista/vocaista Julio Maria vai além de uma simples homenagem ao icônico guitarrista autor de “Tears In Heaven”.

Ladeando Maria está uma banda de responsa com Jimmy Pappon (teclados), Leandro Delpech (guitarra), Sandro Premmero (baixo) e Rodrigo Abelha (bateria), que ainda traz uma cereja do bolo. A cantora Indiana Nomma interpreta os clássicos de Clapton numa noite que promete emoção do começo ao fim do set.

A viagem blueseira passeia pelo gênero musical criado pelos negros escravizados nos Estados Unidos, sendo a gênese de toda a música pop ocidental, incluindo a brasileira, desde o início do século XX.

Julio Maria & The Claptones mostram versões para “Layla”, “Change The World”, “Walkin Blues”, “Hard Times”, “Cocaine”, “Bad Love”, “Sunshine of Your Love”, “Lay Down Sally” e “I Can’t Stand It”.

SERVIÇO

Tributo a Eric Clapton por Julio Maria & The Claptones

Dia 25 de fevereiro – 20 horas

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo – SP

Inf: https://bluenotesp.com/shows/julio-maria-and-the-claptones/