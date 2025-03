Blue Note SP recebe Thunderbird e convidados

Foto: Divulgação

Um dos mais carismáticos VJs da MTV faz show com ex-colegas da emissora musical

“Sim, amiguinhos”, é isso mesmo. Pegando carona no velho bordão de Luiz Thunderbird nos tempos áureos da MTV, digo que neste sábado (8) o cara faz apresentação única no Blue Note SP. O Pássaro Trovão sobe ao palco da região central da cidade, com o show “Thunderbird Convida Banda das VJ’s MTV”.

Quem está na casa dos 40 ou 45 anos lembra com saudades da Music Television Brasil que marcou época, ficando no ar entre 1990 e 2013. Com uma estética inovadora que moldou comportamentos, moda, gírias e sobretudo, movimentos musicais, a MTV tinha nos VJ’s (video jockeys) seu grande trunfo. Nomes como Zeca Camargo, Astrid Fontenelle, Edgar Picolli, Fábio Massari, Maria Paula, Soninha, Cazé, Cris Couto, Léo Madeira, Cuca Lazzarotto e o próprio Thunderbird ganharam projeção nacional se tornando ídolos de uma geração.

Como vários outros VJ’s, Thunder atraiu atenção da concorrência e, graças a seu enorme carisma, migrou para outras emissoras trabalhando na Globo e Rede TV. Mas, o também cantor, produtor, DJ, youtuber e toda sorte de porraloquice, sempre será lembrado pelo trampo na MTV.

Na música, o cara criou e lidera inúmeras bandas e projetos, entre eles Devotos de Nossa Senhora Aparecida, Os Vândalos e Tarântulas e Tarantinos.

Ele até ganhou uma biografia para chamar de sua. Em “Contos de Thunder – A Biografia” narra sua trajetória desde a infância, passando pela ascensão na televisão, carreira musical, envolvimento com drogas, não escondendo detalhes de como foi lutar contra o vício e os bastidores da fama. Tenho este livro na estante e ainda não tive tempo de ler. Mas lerei.

No palco do BN o músico faz apresentação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, chamando para cantar com ele Marina Person, Sabrina Parlatore e Luisa Micheletti, amigas e ex-VJ’s. Ou seja, será uma festa MTV sem freios.

As garotas cantam e encantam um repertório que passa por muito pop/rock oitentista, noventista e afins. Thunder empunha a guita e o mic sendo ladeado por Daniel Nakamura (guita), Jimmy Pappon (teclados), Jairo Fajer (baixo) e Rodrigo Saldanha (bateria). Noite pra matar saudades de uma das melhores fases da TV brasileira.

SERVIÇO

Thunderbird convida Banda das VJ’s MTV com Sabrina, Marina e Luísa

Dia 8 de março – 22h30

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo – SP

Duração: 80 minutos

Classificação: 18 anos

Inf: https://bluenotesp.com/shows/banda-dos-vjs-mtv/