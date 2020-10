Blue Note retoma shows presenciais

A cultura foi a mais afetada pela pandemia, com inúmeras casas paralisando espetáculos, levando artistas a buscar alternativas de trabalho.

Relatos de músicos vendendo equipamentos ou ingressando na UBER se tornaram frequentes. Um caos.

Porém, com a flexibilização casas de espetáculo, teatros, museus e cinemas ensaiam a reabertura.

Uma delas é a aconchegante Blue Note, ali no Conjunto Nacional, no coração da Avenida Paulista. A casa caracterizada por oferecer uma programação refinada para ouvidos exigentes reabre em 5 de novembro. E, olha a programação está chiqueterríma.

Importante frisar que o Blue Note seguirá todos os protocolos sanitários: álcool em gel disponível para o público, funcionários paramentados com face shield, distanciamento entre as mesas e muito cuidado. Tudo visando a segurança e não disseminação do vírus.

Nesse período parado os proprietários criaram um novo espaço para melhor acomodar as pessoas: a área externa Budweiser.

“Não vemos a hora de ver o palco do Blue Note ganhar vida novamente, e é por isso que aproveitamos esse tempo para deixar a experiência ainda mais incrível com a área externa Budweiser”, diz o diretor comercial Rodrigo Cabaleiro.

Começando em grande estilo no dia 5 de novembro a cantora Anette Camargo fará uma homenagem especial à Motown, interpretando clássicos dos artistas que integram o cast da gravadora que revelou, entre outros, Mavin Gaye, Diana Ross, The Supremes e The Jacsons.

Nas próximas semanas sobem ao palco do Blue Note Mark Lambert, Lu Lopes, Lanny Gordin, Hamilton de Holanda e muito mais.

Voltar à vida cultural é tudo o que os artistas e o público querem. Mas com todos os cuidados sanitários.

Serviço

Local: Blue Note São Paulo

Endereço: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 (2° andar)

Data de Reabertura: 05 de novembro – Quinta-feira – Show: Motown Songs com Anette Camargo

Horário: 20:00h

Abertura da casa: 19:00h

Informações/Reservas: https://bluenotesp.com/

Ingressos online: https://www.tudus.com.br/

Horário de Funcionamento Bilheteria oficial Blue Note São Paulo:

Segunda: das 11h às 19h

Terça à sábado: das 11h às 22h

Domingos: das 14h às 22h30

Central de vendas: (11) 945451511 (sem taxa de conveniência)

De segunda à sábado das 9h às 20h30

Domingos e feriados das 12h às 17h30

Formas de pagamento: dinheiro; cartão de crédito e débito

Clientes Porto Seguro Cartões têm 25% de desconto nos ingressos físicos e digitais e 15% de desconto na consumação

Capacidade da casa: 130 lugares

Ar-condicionado

Acesso a pessoas com deficiência