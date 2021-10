Blue Note recebe Alírio Netto

A voz potente, grande alcance timbrístico e performances empolgantes atraíram atenção de Brian May e Roger Taylor, fundadores do Queen, o que o levou a integrar o Queen Extravaganza, objetivando manter o legado da banda de Freedie Mercury. Para Alírio Netto fazer parte do Extravanza foi das grandes felicidades que teve na carreira.

“Após encontrar Brian e Roger em Londres recebi o convite pra integrar o Queen Extravaganza. Meu sentimento foi de felicidade por ter minha arte reconhecida pelos meus ídolos e ao mesmo tempo com os pés no chão por entender a magnitude do que estava por vir. Uma responsabilidade muito grande, mas me senti seguro para o desafio”, disse Netto à época em que assumiu os vocais da Extravaganza.

O show do Blue Note marca o lançamento de “All Things Must Pass”, segundo trabalho solo do vocalista, sucede “João de Deus”, 2016, o qual trazia letras em português e mais voltado ao pop. O novo disco será lançado no mercado internacional pela gravadora italiana Frontiers Music e traz as boas referências do rock e hard oitentista com direito a power ballads de tirar o folêgo. Nomes de peso do metal brasuca participaram de “All Things Must Pass” como o batera Adriano Daga, produtor ganhador do Grammy e Felipe Andreoli, baixista do Angra. Confira.

Serviço

Alírio Netto

Show: All Things Must Pass

Dia: 16 de outubro – 22 horas

Local: Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2º Andar

Classificação: 18 anos

Inf: www.eventim.com.br/artist/alirio