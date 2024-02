Bloco Villa Country Pinga Ni Mim em São Paulo

Foto: Divulgação

Megabloco comandado por João Bosco & Vinícius desfila nas ruas do Ibirapuera

Quem disse que carnaval e sertanejo não combinam? Já que existem blocos que homenageiam Rita Lee (Ritaleena) e até os Beatles (Bloco do Sargento Pimenta), por que não um com sucessos sertanejos.

No caso não é um bloco qualquer, mas o gigantesco “Villa Country Pinga Ni Mim” que há quatro anos desfila pelas ruas de São Paulo arrastando multidões com alegria e empolgação. O megabloco percorrerá o entorno do Parque Ibirapuera, zona sul da capital, na segunda-feira, 12 de fevereiro.

Desde a primeira apresentação em 2019 o “Pinga Ni Mim” levou milhares de pessoas às vias da cidade que vão atrás do trio elétrico fazendo a festa com o melhor do sertanejo raiz, universitário e sons modernos.

Idealizado pelo Villa Country, maior casa do segmento sertanejo do Brasil, o “Pinga Ni Mim” desta vez terá o comando de João Bosco & Vinícius que sabem arrastar multidões.

Em mais de vinte anos de estrada sertaneja a dupla já se apresentou por todo Brasil, participando dos principais eventos, shows, festivais e rodeios.

Precursores do estilo, JB&V são referência para uma nova geração de artistas do sertanejo, emplacaram mais de trinta músicas nas plataformas digitais, sempre permanecendo na lista dos 15 artistas mais tocados nas rádios da última década.

Entre os inúmeros sucessos a dupla não deixará de fora “Chora Me Liga”, “Amiga Linda”, “Falando Sério”, “Sorte é Ter Você”, e “Segunda Taça”, além de grandes hits e muito modão.

O cortejo do “Villa Country Pinga Ni Mim” começa às 13 horas saindo do Obelisco em frente do Parque do Ibirapuera. Evidentemente que não paga nada. É chegar e cair na folia sertaneja.

SERVIÇO:

Desfile do Bloco “Villa Country Pinga Ni Mim” com João Bosco e Vinicius

Data: 12 de fevereiro de 2024 – segunda-feira de carnaval

Horário de concentração: 13 horas

Local: Parque do Ibirapuera

Av. Pedro Álvares Cabral, 220 – Vila Mariana – São Paulo

Próximo ao Obelisco

Entrada: gratuita