Bloco do Bita agita o Espaço das Américas

O personagem de bigodão laranja e amigo da garotada chega com farra e animação à casa da zona oeste paulistana para brincar com foliões de todas as idades. Bita é o chefão do Mundo Bita e, ao lado de Lila, Dan e Tito, leva aprendizado e alegria para milhares de pequerruchos.

Os clipes da turminha trazem músicas autorais, animadas e educativas sendo veiculados em várias plataformas como o Discovery Kids, Netflix, Playkids e Youtube. Até agora foram produzidos 30 vídeos que juntos tiveram mais de dois bilhões de visualizações. Além disso, já foram versados para o espanhol e português luso.

Em 2018 o Mundo Bita foi indicado ao Grammy Latino, sendo o único representante do Brasil voltado ao público infantil. O tiozão da cartola e sua turma já são velhos conhecidos do Espaço das Américas, pois fizeram um “arraiá” animado em junho passado e agora farão todos caírem na folia. Animação garantida com esta galerinha que ainda conta com Plot, o Robô e a queridíssima Flora.

Serviço

Bloco do Bita

Dia 22 de fevereiro – 15 horas – Livre

Onde: Espaço das Américas – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

www.espacodasamericas.com.br