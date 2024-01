Bloco Abacaxi do Irará aquece o carnaval paulistano

Foto: Fernando Lazlo

Neste domingo, 28, na Casa Natura o Bloco recebe Tom Zé

O carnaval tá ai batendo nossa porta. Diversos “esquentas” estão acontecendo por toda a capital pra botar os foliões nos eixos. Um deles será neste domingo, 28 de janeiro, na Casa Natura, zona oeste de São Paulo.

Um dos espaços mais legais surgidos nos últimos anos a Casa Natura foi inaugurada em 2017 com uma programação eclética que não priviliegia gêneros ou ritmos: a boa música é a tônica.

No domingão rola uma tremenda festa no qual o Bloco Abacaxi do Irará recebe o mais ilustre cidadão daquela cidade da Bahia. Ninguém mais, ninguém menos que Antônio José Santana Martins, ou simplesmente Tom Zé.

Com mais de 60 anos de carreira o baiano foi peça importante da Tropicália, movimento que abalou as estruturas da música brasileira e teve nomes emblemáticos como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e Maria Bethânia.

A importância de Tom Zé na arte e música brasileiras é tamanha tanto que em 2022 foi eleito para a Academia Paulista de Letras para ocupar a cadeira 33, antes pertencente a Jô Soares (1938-2022).

Por sua vez, o Bloco Abaxaxi do Irará surgiu há apenas três anos nas ruas do bairro de Perdizes e com muita animação e criatividade faz arranjos inusitados para composições clássicas, entre elas, “Angélica, Augusta e Consolação”, “Vai (Menina Amanhã de Manhã), “Todos os Olhos”, “Frevo” e “Xiquexique”.

Antes da apresentação do Bloco e Tom Zé o DJ Mista Luba, comanda a discotecagem com sua “abordagem eclética e apaixonada pela diversidade mergulhando em uma ampla gama de gêneros, desde carimbó até punk, música hindúista e rap nacional”.

SERVIÇO

Abacaxi do Irará convida Tom Zé

Dia 28 de janeiro – Domingo – Horário: 18h30

Ingressos à venda pelo site da Sympla

Ingressos: de R$ 30,00 a R$ 180,00

Classificação: 16 anos

180 minutos

Onde: Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo

www.casanatura.com.br